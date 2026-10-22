В Копейске за взятку будут судить начальника муниципального учреждения

В Копейске начальник МУ КГО «Городская служба заказчика» обвиняется в получении взятки. Как сообщает прокуратура области, обвиняемый п ежемесячно получал от директора по физической охране ООО ЧОО «СпецОхрана» взятки в сумме 20 тыс. рублей. Охранное предприятие платило ему деньги за беспрепятственный прием и оплату этапов муниципального контракта на оказание охранных услуг насосной станции по понижению уровня воды озера Синеглазово.

В апреле 2026 года обвиняемый получил часть взятки в размере 40 тыс. рублей за приемку второго и третьего этапов исполнения муниципального контракта, после чего его задержали сотрудники правоохранительных органов. Всего обвиняемый успел получить 60 тыс. рублей от общей оговоренной взятки в сумме 240 тыс. рублей в течение срока исполнения контракта.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

© 2026, РИА «Новый День»

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