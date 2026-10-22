В Снежинске задержали курьера мошенников – он приехал забрать миллион у пенсионерки

Сотрудники ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск не дали аферистам похитить крупную сумму денег у местной жительницы. Они задержали участника преступной схемы – курьера из Москвы. Пенсионерку уберегли от потери 1 млн рублей, – сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Жительнице Снежинска позвонила неизвестная и представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Под предлогом перерасчета пенсии злоумышленница выманила у женщины паспортные данные. Затем в дело вступили другие участники аферы: потерпевшей сообщили, что ее сбережения якобы находятся под угрозой, по счетам проходят сомнительные операции, а сама она попала под подозрение в финансировании терроризма.

Пенсионерка поверила мошенникам, сняла накопления и собиралась передать деньги курьеру – якобы для декларирования. Полицейские вовремя установили факт мошенничества и объяснили женщине, что она поверила аферистам.

В месте предполагаемой передачи денег было установлено наблюдение и курьера задержали. Им оказался 49-летний мужчина, прибывший из Москвы. В беседе с полицейскими он рассказал, что предложение «подзаработать» получил через интернет. По инструкциям своего «куратора» мужчина ездил по разным городам, забирал наличные у обманутых граждан и передавал их другим лицам, участвующим в схеме.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников преступной цепочки.

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube