Полицейские поймали курьера мошенников – он приехал участвовать в аферах из Краснодара

В Челябинске задержан пособник мошенников, выполнявший в преступной схеме роль курьера. Им оказался 23-летний житель Краснодара.

Молодой человек забирал денежные средства у обманутых граждан и, оставляя себе процент, переводил их на сторонние счета. По предварительным данным, только на территории Южного Урала он участвовал в 5 эпизодах обмана жителей.

Очередной жертвой задержанного и его подельников могла стать 75-летняя челябинка. Женщина намеревалась передать курьеру более 2 млн рублей. Но полицейские смогли вовремя вмешаться.

По установленным фактам противоправной деятельности задержанного курьера возбуждены уголовные дела, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области. Молодой человек отправлен в СИЗО.

© 2026, РИА «Новый День»

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