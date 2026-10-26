Полицейские поймали курьера мошенников – он приехал участвовать в аферах из Краснодара

В Челябинске задержан пособник мошенников, выполнявший в преступной схеме роль курьера. Им оказался 23-летний житель Краснодара.
Молодой человек забирал денежные средства у обманутых граждан и, оставляя себе процент, переводил их на сторонние счета. По предварительным данным, только на территории Южного Урала он участвовал в 5 эпизодах обмана жителей.
Очередной жертвой задержанного и его подельников могла стать 75-летняя челябинка. Женщина намеревалась передать курьеру более 2 млн рублей. Но полицейские смогли вовремя вмешаться.
По установленным фактам противоправной деятельности задержанного курьера возбуждены уголовные дела, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области. Молодой человек отправлен в СИЗО.
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