В Челябинске на пожаре погибла женщина

Сегодня в Челябинске произошел пожар в 5-этажном жилом доме. В горевшей квартире спасатели обнаружили женщину без признаков жизни.

ЧП случилось на улице Гончаренко. Горела однокомнатная квартира на 2 этаже, задымление распространилось в подъезд. Самостоятельно из опасной зоны вышли 10 человек, из них 2 детей.

Пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Когда спасатели проникли в квартиру, они обнаружили погибшую женщину. Причину трагедии предстоит установить специалистам отделения дознания.

© 2026, РИА «Новый День»

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