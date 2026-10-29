В Челябинске задержан подозреваемый в убийстве женщины, обнаруженной в сгоревшей квартире

В Челябинске 26 октября квартире дома № 69 по улице Гончаренко произошел пожар. В ходе разбора завалов спасателями обнаружено тело 40-летней женщины с множественными телесными повреждениями. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки.

Как сообщает СУ СК по Челябинской области, горевшую квартиру арендовал приезжий, который после произошедших событий скрылся. При попытке покинуть город мужчина был задержан.

Следователи установили, что в ночь с 25 на 26 октября между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый задушил женщину. После чего облил диван в квартире легковоспламеняющейся жидкостью, поджег его, а затем скрылся с места преступления.

Как сообщили в полиции, подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичное преступление житель республики Казахстан, 1990 года рождения. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).