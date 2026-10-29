В Челябинской области введут запрет на продажу алкоголя на массовых мероприятиях

В Челябинской области с 1 марта 2026 года нельзя будет продавать алкоголь в местах проведения массовых мероприятий и прилегающих территориях. Такой законопроект одобрили сегодня в 3 чтении депутаты Законодательного собрания. Запрет будет актуальным для мероприятий, численность которых свыше 100 человек. Законопроект был инициирован гордумой Челябинска.

При принятии закона председатель Заксобрания Олег Гербер особо подчеркнул, что речь идет о розничной продаже, об алкоголе, который продают в бутылках в магазине. Общепита это не коснется, подчеркнул он, попросив коллег разъяснять это обстоятельство при встрече с избирателями.

© 2026, РИА «Новый День»

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