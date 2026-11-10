Коммунальщики проводят испытания сетей: утечки найдут при помощи зелёной воды

В Челябинске 10-11 ноября пройдут испытания тепловых сетей. Чтобы найти места утечек в трубопроводах в теплоноситель добавят органический краситель. Работы проводятся в Калининском, Курчатовском и Центральном районах.

Краситель «Уранин А», который используют в испытаниях, не несет вреда здоровью человека, безопасен для окружающей среды, но, тем не менее, не предназначен для использования в бытовых нуждах, сообщили в Минэкологии региона.

Жителей просят при обнаружении на улицах или в реке Миасс в черте Челябинска ярко-зеленых разливов запомнить точный адрес места утечки и передать данные в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по многоканальному телефону (351) 246-40-00. Информация позволит оперативно устранить неполадки.

© 2026, РИА «Новый День»

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