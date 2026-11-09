Проекты ММК стали победителями Международного профессионального конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков

Проекты производственных комплексов Магнитогорского металлургического комбината вошли в число победителей XI Международного профессионального конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК», в номинации «Лучший проект объектов промышленно-производственного назначения» первое место заняла разработка ММК по строительству комплекса воздухоразделительной установки.

В номинации «Лучший проект объектов промышленности» победу присудили инициативе ООО «МРК» по возведению цеха машиностроительной продукции. Оба объекта, реализованных на промплощадке ММК, были представлены генеральным проектировщиком АО «Магнитогорский Гипромез».

Отметим, что новая воздухоразделительная установка начала работать в кислородном цехе комбината в июле 2025 года. Инвестиции в проект составили 16,5 миллиарда рублей. Оборудование разделяет предварительно сжатый, очищенный и охлажденный воздух на азот, кислород и аргон и выпускает в час 60 тысяч кубометров технического кислорода, столько же газообразного азота и 2 тысячи кубометров аргона.

Цех машиностроительной продукции в составе механоремонтного комплекса ММК также ввели в эксплуатацию в июле прошлого года. В его открытии принял участие президент России Владимир Путин. На создание объекта направили 6,5 миллиарда рублей, в том числе при поддержке Фонда развития промышленности. Проектная мощность цеха составляет 10,5 тысячи тонн продукции в год, а на самом производстве создано 450 рабочих мест.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в Москве в ходе деловой программы съезда НОПРИЗ. Всего в 2026 году на конкурс поступило 133 заявки от 70 компаний из восьми федеральных округов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Магнитогорск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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