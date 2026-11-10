В Челябинске после масштабной реставрации откроется храм Александра Невского

Открытие храма святого благоверного князя Александра Невского в южноуральской столице состоится 4 декабря. В этот день совершат чин малого освящения, и храм снова примет прихожан.

Дату выбрали не случайно: в этот же день в 1911 году церковь освятили впервые – в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

За время реставрации зданию вернули исторический облик, фасад украсили сусальным золотом, внутри восстановили фрески учеников художника Виктора Васнецова, а территорию вокруг благоустроили.

Здание храма является объектом культурного наследия Челябинской области. Сейчас его готовят к получению статуса памятника федерального значения, – сообщает МАХ-канал правительства области.