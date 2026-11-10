В Магнитогорске осужденный в колонии получил криминальный статус и контролировал осужденных с одобрения начальника ИК

В Магнитогорске в ФКУ ИК-18 начальник колонии и один из осужденных стали фигурантами уголовных дел.

По данным следствия, отбывающий наказание 38-летний мужчина получил криминальный статус и тем самым занял высшее положение в преступной иерархии. В период с 2023 года он назначал и отстранял лиц, осуществляющих неформальный контроль за осужденными в отрядах, распространял среди осужденных телефоны, устанавливал правила поведения, вводил определенные запреты и разрешения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Начальник исправительной колонии, зная о наличии у осужденного криминального статуса, фактически передал ему часть функций по контролю за поведением осужденных. Взамен начальник учреждения получал содействие в поддержании управляемости коллектива осужденных, отметили в СУ СК по Челябинской области. Кроме того, он предупреждал осужденного о планируемых обысках и проверках в колонии, обеспечивал ему возможность свободно передвигаться по территории ИК, в том числе посещать помещения с особым режимом содержания. В отношении начальника исправительного учреждения возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с сотрудниками ГУСБ ФСИН России, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В колонии провели обыски, фигуранты задержаны. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании мер пресечения. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.