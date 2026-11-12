ГАИ просит водителей отложить дальние поездки по трассе М-5 из-за снегопада

В Челябинской области неблагоприятные погодные условия осложнили движение на трассах. Как сообщили в Госавтоинспекции, из-за снегопада ожидается введение временного ограничения движения для автобусов, маршрутных такси и большегрузного транспорта по автодороге М5 «Урал» (Москва-Челябинск) с 1780 км (г. Чебаркуль) по 1548 км (граница с Челябинской областью).

Ограничение будет вводиться с 05:00 до 17:00 часов 13 ноября 2026 года. В ГАИ просят водителей по возможности отказаться от дальних поездок в этот период времени.