В Южноуральске мошенники выманили у супруги погибшего в зоне СВО бойца почти 13 миллионов рублей

В Южноуральске вдова погибшего на СВО бойца лишилась сбережений на общую сумму более 12,8 миллионов рублей.

Преступная схема началась со звонка неизвестных, представившихся сотрудниками воинской части, в которой проходил службу ее супруг. Звонившие сообщили, что погибшему военнослужащему якобы не была перечислена одна из положенных выплат, и предложили оформить заявление для ее получения. В ходе разговора потерпевшая продиктовала свои паспортные данные, после чего связь прервалась.

Затем женщине позвонил псевдосотрудник службы безопасности портала Госуслуг и убедил женщину в том, что ее личный кабинет взломан, а персональные данные скомпрометированы, после чего переключил разговор на якобы представителей силового ведомства. Лжесиловикам женщина рассказала что планирует снять со счетов деньги для покупки недвижимости, и они убедили свою жертву передать деньги на «экспертизу». Потерпевшая встретилась с прибывшим курьером и передала ему всю сумму, – сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

На следующий день при попытке выяснить судьбу своих средств женщина столкнулась с оскорблениями, после чего осознала, что стала жертвой преступников, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. В полиции напоминают, что все вопросы, касающиеся выплат семьям бойцов СВО, необходимо лично решать в военкоматах и социальных службах.

© 2026, РИА «Новый День»

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