Депутаты Заксобрания назначили членов избирательной комиссии области

Областной парламент назначил свою половину членов областного избиркома. Всего в новый состав комиссии войдут 14 человек, еще семерых должен назначить губернатор Челябинской области.

У нынешнего состава избиркома в декабре 2026 года истекает срок полномочий. В октябре в Заксобрание поступили кандидатуры новых членов комиссии, пять из них были предложены политическими партиями, одна внесена ЦИК, еще одна – избирательной комиссией области.

По результатам голосования членами избирательной комиссии назначены:

– Александр Андреев (от Челябинского областного отделения КПРФ)

– Виктор Вычужанин (от «Справедливой России»)

– Дмитрий Касьянов (от партии «Новые люди»)

– Ольга Ледовских (от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»)

– Кирилл Усманов (от ЛДПР).

– Артем Миронов (кандидатура внесена ЦИК РФ)

– Оксана Ергунова (предложена Избирательной комиссией Челябинской области действующего состава).