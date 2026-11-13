Депутаты Заксобрания назначили членов избирательной комиссии области

Областной парламент назначил свою половину членов областного избиркома. Всего в новый состав комиссии войдут 14 человек, еще семерых должен назначить губернатор Челябинской области.
У нынешнего состава избиркома в декабре 2026 года истекает срок полномочий. В октябре в Заксобрание поступили кандидатуры новых членов комиссии, пять из них были предложены политическими партиями, одна внесена ЦИК, еще одна – избирательной комиссией области.
По результатам голосования членами избирательной комиссии назначены:
– Александр Андреев (от Челябинского областного отделения КПРФ)
– Виктор Вычужанин (от «Справедливой России»)
– Дмитрий Касьянов (от партии «Новые люди»)
– Ольга Ледовских (от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»)
– Кирилл Усманов (от ЛДПР).
– Артем Миронов (кандидатура внесена ЦИК РФ)
– Оксана Ергунова (предложена Избирательной комиссией Челябинской области действующего состава).