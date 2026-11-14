В Челябинске девушка под влиянием мошенников отдала курьеру 9 млн рублей родительских сбережений

Челябинск, Ноябрь 14 (Новый День) –

Под влиянием злоумышленников 20-летняя девушка забрала из сейфа родительского дома крупную сумму денег, после чего передала их курьеру.

Как отметили в полиции, мошенническая схема началась со звонка из поликлиники. Девушке предложили пройти ежегодную диспансеризацию и попросили назвать код из смс-сообщения. Позже с ней связался якобы сотрудник Минцифры России и сообщил о взломе учётной записи на портале Госуслуг и оформлении на жителя недружественного государства доверенности на право распоряжения счетами и банковскими картами.

Далее девушке поступил звонок от лже-сотрудника правоохранительных органов. Собеседник обвинил ее в пособничестве экстремистской преступной деятельности и угрожал уголовным преследованием. Для разрешения вопроса и подтверждения ее непричастности, необходимо было провести визуальный обыск в квартире родителей и задекларировать имеющиеся в наличии денежные средства и материальные ценности. Следуя инструкциям злоумышленников, девушка забрала из родительского сейфа около 9 миллионов рублей и, завернув все в пакет, передала пособнику мошенников для их проверки в налоговом органе.

После того, как мошенники перестали выходить на связь и удалили всю переписку с ней, молодая челябинка поняла, что стала жертвой мошенников и рассказала обо всем родителям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

© 2026, РИА «Новый День»

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