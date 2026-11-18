В Саткинском районе сегодня днём занос на снежной трассе привел к гибели человека. Как сообщили в Госавтоинспекции, на 1679 км автодороги М5 «Москва-Челябинск» водитель 1961 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Даюн», на спуске в условиях снегопада не справился с управлением. Полуприцеп грузовика занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер».

Обе машины съехали в кюветы: легковая машина в правый по ходу движения, грузовая – в левый. Водитель «Тойота Лэнд Крузер» 1982 года рождения, погиб на месте. Пассажирка машины, женщина 1971 года рождения, госпитализирована с травмами.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция Челябинской области