В Челябинске на расчистку города после снегопада вышли 124 единицы техники и 392 рабочих

В столице Южного Урала ночью на расчистку вышли 103 единицы техники и 150 человек ручного труда. Сегодня на улицах города работает 124 единицы техники и задействованы 392 дорожных рабочих, – сообщили в горадминистрации.

Идет очистка дорожного покрытия, тротуаров, остановок общественного транспорта. Противогололедными материалами обрабатываются спуски, подъемы и перекрестки. В мэрии напомнили, что о нештатной ситуации на дорогах города можно круглосуточно сообщать в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства по телефону 8-951-771-73-25.

© 2026, РИА «Новый День»

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