В Челябинске суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, стрелявшему в водителя маршрутного автобуса.

Инцидент произошел вечером 20 июня прошлого года. Подсудимый, находясь в маршрутном такси в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с водителем. Опасаясь агрессивного поведения пассажира, водитель остановил транспортное средство на остановке и вышел из автобуса. Подсудимый на этом не успокоился, выстрелил из пневматического пистолета в лицо водителю и избил его. В результате потерпевшему причинена травма глаза, потребовавшая операции по замене хрусталика искусственной линзой, исход травмы проявился снижением зрения.

Стрелявший признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Суд назначил челябинцу наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колони общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Кроме того, суд взыскал с осужденного 500 тыс. рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.

© 2026, РИА «Новый День»

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