Жительница Челябинска громко материлась в самолете, а потом начала курить прямо в кресле

Жительница Челябинска заплатит штрафы на то, что ругалась и курила в салоне самолета.

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции по УрФО, ранним утром 17 ноября 2026 года в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинска от диспетчера службы планирования и управления производством АО «Челябинское авиапредприятие» поступило сообщение о том, что к борту прибывающего воздушного судна «Сочи – Челябинск» требуется наряд полиции.

После приземления транспортные полицейские поднялись на борт и задержали 37-летнюю жительницу города Челябинска. Как пояснили представители авиаперевозчика, во время полета данная гражданка громко общалась со своей подругой с использованием нецензурной брани. Собеседницам неоднократно делали замечания другие пассажиры. Кроме того, челябинка в какой-то момент достала из сумочки электронное устройство с элементами нагревания табака и начала курить прямо на посадочном месте. Характерный запах почувствовали другие авиапассажиры и бортпроводники. На замечания окружающих женщина отреагировала нецензурной бранью.

Правоохранители доставили нарушительницу в дежурную часть и привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.24, части 1 статьи 20.1 и по части 6 статьи 11.17. КоАП РФ. За курение и мелкое хулиганство нарушительнице назначили штрафы.

Челябинск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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