начальника почтового отделения в Варненском районе обвиняют в присвоении средств в особо крупном размере.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки по поступившему обращению от пенсионеров Варненского муниципального округа о невыплате пенсий. Как сообщает прокуратура Челябинской области, в период с февраля 2025 года по февраль 2026 года начальник отделения ОПС Варна Карталинский почтамт УФПС Челябинской области присвоила имущество, принадлежащее АО «Почта России», а также деньги, предназначенные для выдачи пенсий на общую сумму свыше 1,6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Варненский районный суд для рассмотрения по существу. Прокурором района предъявлено исковое заявление о взыскании с обвиняемой причиненного ущерба.

© 2026, РИА «Новый День»

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