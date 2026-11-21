В Челябинской области в нескольких районах введены ограничения движения для автобусов и грузовиков

Временное ограничение движения для автобусов, маршрутных такси, осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, грузовых транспортных средств, введены на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Кизильском, Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Уйском МО и Магнитогорском ГО. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Ограничение введено в связи с неблагоприятными погодными условиями – осадками в виде дождя при отрицательной температуре воздуха и образованием ледяной корки на проезжей части автомобильных дорог. Оно будет действовать с 10:30 до 20:00 21 ноября.

В ГАИ просят по возможности отказаться от дальних поездок.

© 2026, РИА «Новый День»

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