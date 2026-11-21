В 11 муниципалитетах ввели ограничение движения автобусов и грузовиков

Временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств, введены в Кизильском, Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Уйском, Чебаркульском, Аргаяшском, Красноармейском, Пластовском, Еткульском, Сосновском, Коркинском МО, Магнитогорском, Южноуральском, Копейском, Миасском ГО.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия – мокрый снег и гололед. Как сообщает МЧС региона, действовать ограничение будет до 10:00 22 ноября.

© 2026, РИА «Новый День»

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