В Челябинской области увеличилось число пострадавших в аварии с пассажирским автобусом. Люди стали обращаться за медпомощью уже на следующий день после ДТП.

В субботу около 16 часов на участке автодороги железнодорожная станция Бишкиль – село Варламово автобус с пассажирами съехал в кювет и врезался в дерево. В салоне автобуса находились 16 человек, ехавших в г. Карталы. Сотрудники чебаркульской ГАИ помогали людям выбраться из кювета и обогревали их в служебной машине. Одной женщине, 1952 года рождения, потребовалась медицинская помощь: с полученными травмами она была госпитализирована.

Остальных пассажиров увезли в ближайший поселок Тимирязевский, где их приняли в местном доме культуры и обогрели. Затем они уехали домой на приехавшем за ними автобусе.

Сегодня, 22 ноября, в медучреждение по месту жительства обратились еще 14 пассажиров с жалобами на самочувствие. Семерым назначено стационарное лечение, остальным оказана разовая помощь. Сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Проверку также проводит Чебаркульская городская прокуратура.

© 2026, РИА «Новый День»

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