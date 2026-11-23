В Челябинске Металлургический район остался без отопления после аварии на ТЭЦ

В Челябинске дома и социальные объекты в северной части Металлургического района остались без отопления. Как сообщают областные власти, виной всему стала авария на ТЭЦ «Мечел-Энерго». Инцидет случился в 04:30 утра. Восстановительные работы ведут специалисты «Мечел-Энерго», МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» и компании «УСТЭК-Челябинск». Сроки восстановления теплоснабжения уточняются.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на место происшествия выехали глава Челябинска Алексей Лошкин и заместитель председателя правительства региона – министр ЖКХ Юрий Подшивалов. Начал работу оперативный штаб.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области, для ликвидации последствий происшествия от РСЧС привлечены 67 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС 35 человек и 10 единиц техники.

Органы прокуратуры контролируют ход восстановительных работ и подключение к теплу жилых домов и социальных объектов. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

Челябинск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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