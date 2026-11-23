В Челябинске врачи спасли женщину с болезнью Помпе. Это редчайшее заболевание, в России насчитывается всего 100 таких пациентов. Женщина выжила благодаря вовремя поставленному диагнозу. После 150 суток в реанимации она идет на поправку.

Сначала 58-летняя Марина Давыдова никак не могла выяснить, что с ней происходит: за несколько месяцев она похудела на 20 килограммов, испытывала сильную слабость, у нее упало зрение. С чем это связано – на этапе первоначальных обследований выяснить не удалось. Затем состояние челябинки ухудшилось – к симптомам добавились озноб, сонливость, дезориентация и дыхательная недостаточность. Сын Марины вызвал скорую помощь, женщину доставили в больницу №6 в критическом состоянии.

Три месяца пациентка находилась на ИВЛ, врачи искали истинную причину недомогания. Чтобы поставить диагноз, проводились городские консилиумы совместно с неврологами, кардиологами, пульмонологами, эндокринологами и генетиками. «В результате главный пульмонолог Министерства здравоохранения Челябинской области, доктор медицинских наук Владимир Антонов предположил наличие болезни Помпе – редчайшей патологии, с которой мы прежде не сталкивались», рассказала, заведующая терапевтической службой ГКБ №6 Анастасия Тарлова.

Болезнь Помпе – орфанное заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, вызванное дефицитом фермента кислой альфа-глюкозидазы. Из-за этого в лизосомах клеток накапливается гликоген, что приводит к постепенной деструкции мышечных волокон и дисфункции вовлечённых органов и тканей. Пациентов беспокоят повышенная утомляемость, непереносимость физических нагрузок, мышечные боли и слабость, а также дыхательная недостаточность, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области. По данным на 2024 год, в России диагноз был подтверждён примерно у 100 пациентов. Четыре года назад болезнь Помпе диагностировали в Челябинской области впервые.

Марина Давыдова стала вторым пациентом с данной патологией в регионе. Диагноз подтвердился после определения активности кислой альфа-глюкозидазы. Спустя три месяца она смогла дышать самостоятельно. Сейчас женщина продолжает лечение, раз в две недели приезжает в стационар для внутривенных инфузий и наблюдения. Препарат, который получает пациентка, восполняет дефицит естественного фермента и помогает остановить повреждение тканей, – отметили в Минздраве.

© 2026, РИА «Новый День»

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