В Челябинске 52-летнюю женщину обвинили в краже 2 млн рублей.

По версии следствия, она похитила деньги у своего работодателя. Женщина трудилась кассиром у индивидуального предпринимателя и в ходе работы с платежным терминалом обнаружила, что можно осуществлять возврат денежных средств на любую банковскую карту. Тогда челябинка, используя на платежном терминале функцию «возврат покупки», стала отправлять деньги на карты дочери и сына. С августа 2023 года по декабрь 2025 года она провела свыше 600 таких операций. Ущерб, нанесенный предпринимателю, составил 2 млн рублей. Женщина возместила 60 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу, – сообщили в прокуратуре области.

© 2026, РИА «Новый День»

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