Шесть человек пострадали в ДТП в Троицком районе

Два автомобиля столкнулись на 13-м километре автодороги «Троицк – Степное» в воскресенье около 16:00.

Водитель 1952 г.р., управляя автомобилем УАЗ, при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу и столкнулся с движущимся во встречном направлении прямо автомобилем Škoda Octavia под управлением водителя 1990 г.р.

В результате ДТП травмы получили 6 человек, в том числе 2 детей. благодаря тому, что в иномарке все были пристёгнуты ремнями безопасности, а дети были в автомобильных креслах, удалось избежать тяжких последствий.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в Госавтоинспекции региона.

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube