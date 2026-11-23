В поселке Смородинка Кизильского района 17 ноября между супругами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, причиной которого стало нежелание женщины возвращаться домой после распития спиртного. Они поссорились на улице, у одного из домов по улице Центральной. Мужчина нанес супруге не менее 10 ударов руками по голове и туловищу, после чего ушел домой. Тело 29-летней женщины без признаков жизни обнаружил местный житель, который сообщил о произошедшем в правоохранительные органы, – сообщили в СУ СК по Челябинской области.

Фигурант задержан сотрудниками ОМВД России по Кизильскому району. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Мужчину арестовали. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия.

© 2026, РИА «Новый День»

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