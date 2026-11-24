В Челябинской области сегодня и завтра ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, в отдельных районах сильные гололедные явления. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть более осторожными. Водителям необходимо использовать зимнюю резину, держать дистанцию на дороге, избегать резких маневров.

В условиях непогоды лучше воздержаться от дальних поездок. Кроме того, на автодорогах федерального значения возможно введение ограничений для движения грузового транспорта и автобусов, – предупредили в ГАИ Челябинской области.

Пешеходам также стоит быть внимательнее. При переходе проезжей части убедитесь в своей безопасности, надевайте малоскользящую обувь, передвигайтесь осторожно, – призывают госавтоинспекторы.

© 2026, РИА «Новый День»

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