Жительница поселка железнодорожная станция Минка вечером отправилась в лес выгуливать собаку и не заметила, как сумерки сменились ночью. Самостоятельно найти дорогу домой она не сумела: после многочисленных безуспешных попыток напуганная женщина позвонила участковому с просьбой о помощи.

На поиски заблудившейся односельчанки незамедлительно выдвинулись сотрудники Отдела МВД России по Усть-Катавскому городскому округу – капитан полиции Анатолий Смольников и лейтенант полиции Динар Бариев. Выяснив, в каком направлении ушла потерявшаяся, участковые уполномоченные прибыли на опушку, где обнаружили множество оставленных на выпавшем снегу следов от обуви и собачьих лап. Углубившись в лес на 3 километра, они смогли найти потерявшуюся 34-летнюю сельчанку. Женщина уже начала замерзать и была сильно напугана. Полицейские привели ее домой и вызвали скорую помощь. Медики после осмотра пришли к выводу, что во врачебном наблюдении женщина не нуждается.

За проявленный профессионализм руководством ОМВД принято решение поощрить участковых уполномоченных полиции Анатолия Смольникова и Динара Бариева, – сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Усть-Катав, Челябинская область, Новый День, Ноябрь 24

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