В Магнитогорске семейный конфликт в квартире дома по улице Грязнова закончился убийством. В ходе бытовой ссоры 60-летняя женщина ударила супруга сначала чайником с кипятком по голове, а потом топором. 61-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Но его супруга не стала никому сообщать о произошедшем и продолжила вести привычный образ жизни. Спустя неделю в правоохранительные органы обратились жильцы дома в связи с появившимся посторонним запахом, – сообщили в СУ СК по Челябинской области.

Женщину поместили под стражу, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.



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