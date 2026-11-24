В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого в растрате.

17-летний парень работал в пункте выдачи заказов. По версии следствия, с помощью внутренней программы, к которой имел доступ, он подменял товары, заказанные на маркетплейсе его сообщниками. После этого он оформлял возврат подмененных товаров, тем самым незаконно обращая вверенное ему имущество в свою пользу и пользу сообщников. Похищенные товары молодой человек продавал. Материальный ущерб от его действий составил более 1 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере), сообщает СУ СК по Челябинской области. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого подростка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и выявляют соучастников преступления.



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