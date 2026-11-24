На Магнитогорском металлургическом комбинате завершилась плановая проверка, проведенная Уральским управлением Росприроднадзора в рамках общественного экологического контроля. Инспекторы ознакомились с природоохранными инициативами компании, ставшими частью федерального проекта «Чистый воздух».

Как пояснили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК», проверки экологов и общественников проходят на площадках ММК регулярно.

В этот раз сначала гости посетили электросталеплавильный цех, где по проекту «Чистый воздух» в 2022 году были введены в строй новейшие системы аспирации стоимостью 2,7 миллиарда рублей.

Аспирационный комплекс включает в себя новую пылегазоулавливающую установку для дуговой электросталеплавильной печи № 1 мощностью 2,4 миллиона кубических метров в час. Прежнюю систему очистки газа у первой печи обновили и объединили с такой же системой второй печи. Их общая производительность составила 2,3 миллиона кубометров воздуха в час.

Все отходящие с печей газы и неорганизованные выбросы собираются крышными зонтами, очищаются и утилизируются в виде пыли. Это позволило снизить количество вредных выбросов до допустимых уровней и уменьшить воздействие на окружающую среду. Был достигнут показатель остаточной запыленности на рабочих местах не более 6 миллиграммов на кубический метр. Концентрация взвешенных частиц после аспирации не превышает 10 миллиграммов на кубический метр, что соответствует наилучшим доступным мировым технологиям.

Также инспекторы Росприроднадзора посетили доменный цех комбината. Им продемонстрировали работу первой и второй доменных печей.

В 2018-2020 годах эти домны были реконструированы – появились современные системы аспирации, а также закрытые горновые желоба. На каждой печи по две аспирационные системы: одна осуществляет очистку газов литейного двора, другая – подбункерных помещений. В результате фактические выбросы в атмосферный воздух составляют 10-20 миллиграммов на кубический метр. Это меньше, чем прописано в современных экостандартах.

Реализация проекта не только оказала позитивное влияние на общую экологическую ситуацию в Магнитогорске, но и существенно улучшила условия труда – в рабочей зоне стало меньше пыли, менее 6 миллиграммов на кубический метр.

Общественные инспекторы Росприроднадзора высоко оценили открытость ММК в вопросах экологии и эффективность природоохранных проектов, направленных на защиту атмосферного воздуха.

«То, что делает комбинат в плане экологии, какие суммы тратятся на экологические программы – это просто грандиозно, огромное спасибо от горожан. И хочу отметить, что уже стала доброй традицией совместная работа между общественными инспекторами Магнитогорска и природоохранной службой ММК. Мне неоднократно доводилось бывать на комбинате, и каждый раз нам показывают новые или реконструированные объекты, направленные на улучшение экологии города», – отметил общественный инспектор Росприроднадзора Эдуард Зуев.

Магнитогорск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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