В Златоусте 59-летняя местная жительница лишилась крупной суммы. Женщина отдала аферистам 5 600 000 рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по Челябинской области, в конце октября, когда в одном из мессенджеров женщине поступило приглашение вступить в якобы общедомовой чат для решения жилищно-коммунальных вопросов. В ходе переписки злоумышленники под различными предлогами выманили у женщины коды из СМС-сообщений. Спустя некоторое время потерпевшей пришло уведомление о несанкционированном доступе к личному кабинету на портале «Госуслуги» и номер телефона «горячей линии» для связи со специалистами.

По указанному номеру женщине ответили аферисты, которые заявили об утечке ее персональных данных и оформлении от ее имени финансовой доверенности на лицо, находящееся в федеральном розыске. Мошенники склонили женщину к обналичиванию сбережений под предлогом необходимости их «декларирования» и проверки на наличие «меченых» купюр, якобы выданных в банке.

На протяжении двух недель потерпевшая находилась под постоянным психологическим контролем злоумышленников, поэтапно снимала крупные суммы со счетов и передавала их прибывшим курьерам. Остановить противоправные действия удалось лишь после того, как горожанка усомнилась в словах звонивших и прекратила общение. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Сотрудниками полиции уже установлено, что одна из девушек-курьеров, задействованных в схеме, задержана в соседнем муниципальном округе за совершение аналогичного преступления. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех участников организованной группы.

© 2026, РИА «Новый День»

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