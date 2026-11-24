Депутаты законодательного собрания рассмотрят законопроект о запрете на продажу вейпов 26 ноября.
Проект регионального закона рассмотрел комитет по экономической политике и предпринимательству. Он предусматривает полный запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей для них. Ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года.
Одновременно предлагается ограничить продажу табачной и никотинсодержащей продукции в ряде мест:
– в детских оздоровительных учреждениях,
– на спортивных объектах – на время проведения официальных соревнований,
– в организациях социального обслуживания,
– в зонах отдыха и на территориях у водных объектов (включая пляжи),
– а также в помещениях религиозных организаций.
Принятие регионального закона позволит защитить здоровье жителей, считают инициаторы документа. В пояснительной записке к законопроекту приводятся статистические данные Минздрава России и исследования ВОЗ, подтверждающие необходимость мер.
Законопроект рекомендован для принятия Законодательным Собранием Челябинской области на заседании 26 ноября, – отметили в пресс-службе регионального парламента.
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