Депутаты законодательного собрания рассмотрят законопроект о запрете на продажу вейпов 26 ноября.

Проект регионального закона рассмотрел комитет по экономической политике и предпринимательству. Он предусматривает полный запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей для них. Ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года.

Одновременно предлагается ограничить продажу табачной и никотинсодержащей продукции в ряде мест:

– в детских оздоровительных учреждениях,

– на спортивных объектах – на время проведения официальных соревнований,

– в организациях социального обслуживания,

– в зонах отдыха и на территориях у водных объектов (включая пляжи),

– а также в помещениях религиозных организаций.

Принятие регионального закона позволит защитить здоровье жителей, считают инициаторы документа. В пояснительной записке к законопроекту приводятся статистические данные Минздрава России и исследования ВОЗ, подтверждающие необходимость мер.

Законопроект рекомендован для принятия Законодательным Собранием Челябинской области на заседании 26 ноября, – отметили в пресс-службе регионального парламента.

© 2026, РИА «Новый День»

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