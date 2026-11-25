В комитетах Заксобрания завершилось обсуждение бюджета. Завтра его рассмотрят в первом чтении

Профильные комитеты Законодательного Собрания Челябинской области завершили обсуждение проекта регионального бюджета накануне первого чтения.

Параметры бюджета-2027: доходы – 298,97 млрд рублей; расходы – 336,89 млрд рублей.

Главный финансовый документ Челябинской области на 70% остается социально ориентированным, – отметили в пресс-службе парламента. На соцполитику предусмотрено – 97,5 млрд рублей:

– 70 млрд рублей – на сферу образования;

– 22,8 млрд рублей – на здравоохранение;

– 6,6 млрд рублей – на развитие физкультуры и спорта;

– 4,2 млрд рублей – на сферу культуры.

В пресс-службе Заксобрания напомнили, что на данный момент в доходной части бюджета в полной мере не отражены безвозмездные федеральные поступления. Их распределение продолжается и будет учтено ко второму чтению областного бюджета.

Принятие проекта бюджета в первом чтении состоится 26 ноября.

© 2026, РИА «Новый День»

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