Профильные комитеты Законодательного Собрания Челябинской области завершили обсуждение проекта регионального бюджета накануне первого чтения.
Параметры бюджета-2027: доходы – 298,97 млрд рублей; расходы – 336,89 млрд рублей.
Главный финансовый документ Челябинской области на 70% остается социально ориентированным, – отметили в пресс-службе парламента. На соцполитику предусмотрено – 97,5 млрд рублей:
– 70 млрд рублей – на сферу образования;
– 22,8 млрд рублей – на здравоохранение;
– 6,6 млрд рублей – на развитие физкультуры и спорта;
– 4,2 млрд рублей – на сферу культуры.
В пресс-службе Заксобрания напомнили, что на данный момент в доходной части бюджета в полной мере не отражены безвозмездные федеральные поступления. Их распределение продолжается и будет учтено ко второму чтению областного бюджета.
Принятие проекта бюджета в первом чтении состоится 26 ноября.
© 2026, РИА «Новый День»