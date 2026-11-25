В Госавтоинспекции призвали водителей к бдительности. В регионе идет мокрый снег и на дорогах очень скользко.

Автоинспекторы просят учитывать погодные условия – поменять резину на зимнюю, снижать скорость, соблюдать дистанцию и не делать резких маневров и торможений.

В случае возникновения нештатных дорожных ситуаций необходимо обращаться по телефонам 102 или 112, – напомнили в ГАИ.

Повысить бдительность должны и пешеходы. При пересечении проезжей части нужно учитывать, что в снегопад видимость ограничена, а тормозной путь автомобиля увеличивается в разы.

© 2026, РИА «Новый День»

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