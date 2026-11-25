В Челябинской области будут судить 66-летнюю женщину, обвиняемую в содействии террористической организации. Следователем СК наложен арест на ее имущество, в том числе на 11 нежилых помещений общей стоимостью свыше 78 млн рублей, – сообщили в СУ СК по Челябинской области.

Женщина регулярно перечисляла деньги своей дочери, которая с 2015 года является членом террористической организации и в настоящее время объявлена в международный розыск совместно с сожителем. Дочь предоставила матери реквизиты и она в период с апреля 2018 года по ноябрь 2024 года регулярно перечисляла денежные средства. Тем самым профинансировала деятельность организации, признанной террористической, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, – отметили в СУ СК. Общая сумма перечислений превысила 835 тыс. рублей.

Преступление выявлено сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по Челябинской области при координации ГУПЭ МВД России, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube