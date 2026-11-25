Челябинский гидрометцентр распространил штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях в регионе.

Ночью и в первой половине дня 26 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный мокрый снег, снег, ночью и утром в горах до очень сильного, в большинстве районов гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица от снежного наката), в отдельных районах метели, ночью и утром – снежные заносы. Днем 26 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра с порывами до 21 м/с.

В МЧС призвали водителей поменять шины на зимние, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При усилении ветра необходимо избегать рекламных щитов, деревьев и слабо укрепленных конструкций.

© 2026, РИА «Новый День»

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