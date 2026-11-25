Центральная избирательная комиссия России на сегодняшнем заседании предложила на пост председателя избирательной комиссии Челябинской области нового состава кандидатуру Евгения Голицына на пост.

Он возглавляет действующий состав избирательной комиссии и его работа на этом посту была оценена коллегами из ЦИК положительно, – сообщает пресс-служба ИКЧО. Члены ЦИК единогласно поддержали кандидатуру Евгения Голицына. Все 14 членов регионального избиркома с правом решающего голоса уже определены: по семь назначили Губернатор Челябинской области и депутаты областного парламента.

На первом заседании, которое состоится 10 декабря, члены комиссии тайным голосованием выберут председателя, заместителя председателя и секретаря.

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