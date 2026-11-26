Стартовал прием вопросов для прямой линии с губернатором Текслером

В Челябинской области начали принимать вопросы жителей для прямой линии с главой региона. Напомним, Алексей Текслер пообщается с челябинцами в прямом эфире 3 декабря с 12:00.

Свое обращение можно оставить несколькими способами:

– в менеджере МАКС через чат-бот;

– зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на активный баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл;

– на сайте спроситекслера.рф нажать на активный баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу Госуслуг, заполнив предложенную форму обратной связи, вы отправите вопрос главе региона;

– по телефону горячей линии – 8-800-500-74-50.

Вопросы будут приниматься с 26 ноября по 3 декабря, – сообщили в правительстве области.

Прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером будет транслироваться:

– в эфире телеканалов: «ОТВ», «Россия 24», «Урал 24», «31 канал» и «Урал1»;

– на радиостанциях «Радио России Южный Урал», «Бизнес ФМ Челябинск» и «Комсомольская Правда Челябинск»;

– в группах медиахолдингов «ГранадаПресс» и «Первый областной»;

– на странице канала «Урал 24» на платформе «Смотрим»;

– на официальных страницах в социальных сетях губернатора, правительства, Законодательного Собрания Челябинской области и в паблике Центра управления регионом.

© 2026, РИА «Новый День»

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