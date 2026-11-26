Челябинскую область заваливает снегом. Минувшей ночью в столице Южного Урала выпала половина месячной нормы осадков.

Снег идёт в большинстве территорий региона. Рекордсменом по количеству выпавших осадков с начала ноября является Верхнеуральск – 332 % от месячной нормы, за ним следуют Магнитогорск (289 %), Мирный (258 %) и Миасс (257 %), – сообщили в Минэкологии области.

Там отметили, что в связи со сложившими погодными условиями и возросшим притоком увеличен сброс воды на Шершневском и Аргазинском гидроузлах до 20 кубометров в секунду.

По прогнозу метеорологов, сегодня, 26 ноября, снег в большинстве районов области будет продолжать идти в течение всего дня, местами – сильный. Кроме того, сегодня днем в Челябинске и ряде других городов ожидается налипание мокрого снега на провода, метели, на дорогах гололедица.

© 2026, РИА «Новый День»

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