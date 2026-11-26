В Чебаркуле нерадивую мать семерых детей отправили в колонию за неуплату алиментов на сумму 4,3 млн рублей

Чебаркульский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Она признана виновной в неуплате алиментов (ч.1 ст.157 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, ранее женщина была судима за жестокое обращение с детьми, лишена родительских прав в отношении семерых детей. Алименты на их содержание она не выплачивала, общий размер задолженности по алиментам составил свыше 4,3 млн рублей. Ее уже судили за неуплату алиментов, но ранее суд приговаривал ее к исправительным и принудительным работам.

Сейчас наказание женщине заменили на лишение свободы, ей придется 11 месяцев отбывать наказание в колонии-поселении.

© 2026, РИА «Новый День»

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