Челябинский парламент одобрил принятие законопроекта о бюджете области на 2027 год и плановым период 2028-2029 годов. До 4 декабря принимаются поправки в главный финансовый документ региона.

Объем доходов областного бюджета на 2027 год запланирован в сумме 299,0 млрд рублей. Расходы в 2027 году составят 336,9 млрд рублей. В своем докладе заместитель Председателя правительства Челябинской области – министр финансов региона Иван Родионов отметил, что на данный момент в доходной части бюджета в полной мере не отражены безвозмездные федеральные поступления. Их распределение продолжается и будет учтено ко второму чтению областного бюджета.

Главный финансовый документ Челябинской области на 70% (234,9 млрд руб.) остается социально ориентированным. Треть расходов регионального бюджета – 121 млрд рублей будет направлена в городские и муниципальные округа.

Бюджет региона прошел общественное обсуждение, рассмотрен и одобрен профильными комитетами Законодательного собрания, отметил председатель ЗСЧО Олег Гербер. Он подчеркнул, что в первом чтении бюджет принимается в основных параметрах. Поправки в документ принимаются не позднее 4 декабря. Рассмотрение бюджета во втором и третьем чтениях запланировано на 22 декабря.

© 2026, РИА «Новый День»

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