В Челябинской области с 1 марта 2026 года нельзя будет продавать вейпы и жидкости к ним. Депутаты челябинского законодательного собрания приняли в трех чтениях законопроект о введении такого запрета. Действовать он будет в течение 5 лет.

В докладе перед принятием законопроекта председатель заксобрания Олег Гербер отметил, что по статистике потребление вейпов и жидкостей к ним растет. Вместе с тем медики отмечают, что употребление электронных систем доставки никотина оказывает крайне негативное влияние на организм, увеличивает риск заболевание легких, инфарктов и инсультов.

Олег Гербер отметил, что законы о запрете продажи вейпов принимают сейчас во многих субъектах РФ.

© 2026, РИА «Новый День»

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