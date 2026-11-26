На расчистку улиц в Челябинске вышли более 260 единиц техники и порядка 900 дворников

Со вчерашнего вечера в столице Южного Урала выпало более 70% месячной нормы осадков.

На уборку улиц выведено более 260 единиц техники и порядка 900 дворников. Работа по расчистке города от снега идет непрерывно. В первую очередь расчищаются основные магистрали, маршруты общественного транспорта, подъезды к контейнерным площадкам и социальным объектам. Мокрый тяжелый снег осложняет работу техники, поэтому многие участки дополнительно расчищаются вручную, – отметили в администрации города.

Жителей Челябинска просят при передвижении по городу быть предельно внимательными и не создавать помех спецтехнике. В случае возникновения нештатных ситуаций на дорогах можно обратиться к диспетчеру Комитета дорожного хозяйства по круглосуточному телефону 8-951-771-7325.

© 2026, РИА «Новый День»

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