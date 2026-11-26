Депутаты законодательного собрания сегодня одобрили введение запрета на продажу ГСМ несовершеннолетним. Ограничение вступит в силу в Челябинской области с 1 марта 2027 года.

После первого чтения, которое состоялось в октябре, в законопроект были предложены поправки. Они предусматривают увеличение возраста, до достижения которого устанавливается запрет. В первоначальной редакции это было 16 лет, поправками предложено – 18. Исключить из ограничения продажи тех, кто достиг возраста 16 лет и имеет право управления категории М и категории А1.

Депутаты одобрили поправки и приняли законопроект во втором и третьем чтениях. Напомним, что причиной введения таких ограничений стало увеличение ДТП с участием несовершеннолетних за рулем, а также поджоги транспортных и других объектов.

© 2026, РИА «Новый День»

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