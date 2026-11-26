В Чебаркуле вынесли приговор местному жителю, который натравил свою собаку на соседского пса. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

В январе 2026 года в г. Чебаркуль подсудимый, находясь у подъезда дома, беспричинно дал команду «разорви» своей собаке породы «пит-бульдог», которая набросилась на свободно гуляющую во дворе беспородную соседскую собаку. Кроме того, подсудимый наносил животному удары ногами и произвел два выстрела из сигнального пистолета. Собака погибла от полученных повреждений.

Осужденный вину в содеянном признал в полном объеме. Он принес извинения хозяйке погибшей собаки. С учетом того, что мужчина ранее уже был судим, его приговорили к лишению свободы на 1 год 4 месяца. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

© 2026, РИА «Новый День»

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