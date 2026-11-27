В столице Южного Урала продолжается ликвидация последствия сильного снегопада с дождем.

Сегодня дорожные подрядчики привлекли к работе 146 единиц техники. Более 460 рабочих вручную расчищают остановки и подходы к ним, пешеходные переходы и территории, куда не может зайти техника, – сообщили в администрации Челябинска.

Дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами. Усилена работа управляющих компаний по уборке наледи на дворовых территориях.

в мэрии отметили, что снегосвалка начала прием большегрузов. Весь собираемый с улиц Челябинска снег от любых организаций принимают абсолютно бесплатно, по пропускам.

© 2026, РИА «Новый День»

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