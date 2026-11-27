В Челябинске врачи с помощью новой методики поставили на ноги пациентку с очень опасным заболеванием системы крови

В Челябинской областной клинической больнице врачи применили новую методику – четырехкомпонентную химиотерапию – для лечения пациентки со сложным заболеванием. Женщина поступила с диагнозом множественная миелома 3 степени с распространенными деструкциями костной системы. Она не могла самостоятельно ходить и очень страдала от боли. Множественная миелома – это наиболее злокачественная из хронических заболеваний системы крови, – отметили в Минздраве Челябинской области.

В теле пациентки было несколько десятков переломов – от костей черепа до стоп. Поврежденные заболеванием костные ткани разрушались сами. «Пациентка приехала к нам вместе с мужем на лежачей каталочке, не могла двигаться и поднимать руки, ноги, муж за ней ухаживал. И достаточно часто ставились обезболивающие», – рассказала заведующая отделением гематологии и химиотерапии ЧОКБ, главный гематолог Минздрава ЧО Марина Киселева.

После одного 28-дневного курса химиотерапии пациентка поднялась с кровати, после второго – передвигается самостоятельно и не нуждается в анальгетиках. Секрет – в новой методике, 4х-компонентной химиотерапии, которую онкогематологи ЧОКБ начали использовать совсем недавно, – отметили в Минздраве.

«Мы лечим современными сочетаниями препаратов, которые имеют четыре механизма действия и действуют на опухолевую клетку с четырёх позиций, тем самым убивая эту клетку», – рассказала Марина Киселева. После химиотерапии потребуется пересадка стволовых клеток – и это позволит добиться стойкой ремиссии. В отделении гематологии ЧОКБ ежегодно выполняется 29 аутотрансплантаций.

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube