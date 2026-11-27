В Магнитогорске совместные усилия сотрудника банка и полицейских предотвратили перевод денег мошенникам. Местный житель попал под влияние аферистов и уже успел перевести им полмиллиона. На этапе перевода второго транша его остановили правоохранители.

Как сообщает пресс-служба полиции региона, в УМВД позвонил сотрудник банка и сообщил, что один из клиентов, возможно, находится под влиянием мошенников. Полицейские выехали в отделение банка и попытались отговорить жителям Магнитогорска 1998 года рождения от перевода средств. Отговорить его удалось не сразу.

Мужчина рассказал, что ему некоторое время назад пришло сообщение о том, что его данными якобы завладели мошенники. Потерпевший перезвонил по указанному в сообщении номеру телефона, и собеседник пояснил, что помочь сберечь его денежные средства могут только сотрудники Центробанка.

Далее потерпевшего убедили в том, что мошенники оформили от его имени кредит в размере более 1 миллиона рублей и необходимо срочно его закрыть. По указанию мошенников, житель города взял на себя обязательства в размере 500 тысяч рублей, после чего перевел денежные средства на подконтрольные мошенникам счета. Через некоторое время аферисты потребовали снова оформить кредит, на этот раз, предупредив, что в случае, если он откажется сотрудничать, то будет привлечен к уголовной ответственности. Когда житель Магнитогорска снова обратился в отделение банка, бдительные сотрудники сообщили в полицию.

Грамотные действия полицейских и сотрудника банка помогли сохранить жителю города 600 тысяч рублей.

© 2026, РИА «Новый День»

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